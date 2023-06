Família comemora evolução de menina de Niterói vítima de AVE

Para ajudar com os custos, foi criada uma vaquinha, cujo valor será revertido para a compra dos insumos, pagamento dos profissionais da saúde e manutenção do plano de saúde - Foto: Divulgação

Para ajudar com os custos, foi criada uma vaquinha, cujo valor será revertido para a compra dos insumos, pagamento dos profissionais da saúde e manutenção do plano de saúde - Foto: Divulgação

Maria Clara Rabello, de 12 anos, moradora de Niterói, pode até ser pequena no tamanho, mas é uma gigante na luta que enfrenta, há um ano, desde que sofreu um Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEh). A doença cerebrovascular é caracterizada pelo rompimento de vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, e que pode estar relacionada à ruptura de aneurismas e malformações vasculares ou à ruptura de pequenas artérias no parênquima cerebral.

Maria Clara mora com a irmã mais nova e a mãe, Luiza Rabello, que é mãe solo e precisou abandonar o emprego como cozinheira para cuidar dela. Agora, um ano após o acidente, a família comemora a evolução diária da menina, mas ainda conta com a contribuição de pessoas que se sensibilizam com a história, para dar continuidade aos cuidados necessários.

➣ Menina de 11 anos tem AVE hemorrágico em Niterói e família pede ajuda

"Maria Clara vem se recuperando muito bem, já começou a se alimentar pela boca, mas ainda faz uso da GTT (gastrostomia), para líquidos e remédio. No carnaval, ela levantou sozinha da cadeira de rodas, foi a sua primeira vez em pé", disse a mãe.

Luiza Rabello conta que, por não estarem recebendo o BPC LOAS (benefício de prestação continuada que é concedido ao cidadão idoso ou que possui uma doença incapacitante) do INSS, as contas não param de chegar.

Aniversário de 12 anos da Maria Clara com uma parte dos amigos | Foto: Divulgação

Leia Mais



➣ Dia do Refugiado: angolana encontra lar em Maricá e relembra trajetória

➣ Onde está Antônio? Família segue buscas por morador de Itaboraí

"Maria Clara ainda está em falta com algumas terapias que iriam ajudá-la na recuperação e reintrodução na escola, como psicóloga; pisicodagoga; hidroterapia e Equoterapia Therasuit. Além de alguns aparelhos, como estabilizador; colete neoprene para tronco; shorts para alinhamento e estabilização do tronco e articulação e extensor de membros superiores para estatização da cintura escapular e apoio de membros superiores, visando melhor controle da cabeça", explica Luiza Rabello.

Como ajudar Maria Clara

Para ajudar com os custos, foi criada uma vaquinha, cujo valor será revertido para a compra dos insumos, pagamento dos profissionais da saúde e manutenção do plano de saúde, que hoje é pago através de uma contribuição coletiva de familiares.

➣ Cabeleireira doa valor arrecadado com cortes para tratamento da menina que sofreu AVC em Niterói



Outro gasto urgente e extremamente necessário é a adaptação da quitinete em que a família mora, que como está localizada no segundo andar da casa da bisavó de Maria, precisa receber uma obra de acessibilidade, com o levantamento de uma rampa, para facilitar o acesso de cadeira de rodas.

A mãe decidiu disponibilizar também seu PIX e contas de banco para facilitar a doação dos interessados em ajudarem no caso. Os interessados em ajudar a pequena niteroiense podem colaborar pelo link da vakinha ou por transferência.

Para doar através da vaquinha, acesse o link:https://www.vakinha.com.br/vaquinha/s-o-s-maria-clara-maria-clara-rabello

Para contribuir por meio do PIX da mãe, Luiza Fernanda Lemos Rabello, envie pela chave: (21) 97236-0958.

Contas bancárias disponibilizadas:

Agência: 0001 | Conta: 38750366-8

Instituição: 380 - PicPay

CPF: 129.030.977-98

Nome: Luiza Fernanda Lemos Rabello

Caso queira entrar em contato com a mãe da Maria Clara, ligue ou mande mensagem para o número: (21) 97236-0958.

Para entender mais do caso da Maria, ou entrar em contato, a família também disponibilizou a página do Instagram: @maria.clararabello.

Maria Clara, hoje com 12 anos, mora com a irmã mais nova e a mãe em Niterói | Foto: Divulgação

Como tudo começou

No dia 19 de junho de 2022, Maria Clara, na época com 11 anos, começou a queixar-se de uma dor de cabeça. Por volta de 10 segundos depois, a queixa se transformou em berros, devido ao aumento da intensidade da dor. Sua mãe resolveu, então, levá-la imediatamente ao hospital mais próximo de casa, onde já na entrada a menina acabou desmaiando.

Assim que deram entrada ao atendimento, Maria conseguiu despertar para fazer jatos de vômito, mas logo em seguida teve uma convulsão e 'parou'. Ao realizar a primeira tomografia, os médicos, a princípio, contataram que se tratava de um AVC hemorrágico, mas depois de uma investigação mais detalhada, foi descoberto que na verdade o caso da Maria era um AVE hemorrágico.

Maria passou por uma operação de seis horas no cérebro para conter o sangramento. Ao voltar para o quarto, ficou entubada e sedada.

Ao realizar a primeira tomografia, os médicos, a princípio, contataram que se tratava de um AVC hemorrágico, mas depois de uma investigação mais detalhada, foi descoberto que na verdade o caso da Maria era um AVE hemorrágico | Foto: Divulgação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca