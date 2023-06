Tatuagem eletrônica permite controle de problemas cardíacos

Uma pesquisa recente revela que uma tatuagem eletrônica temporária pode ser a solução para medir a pressão arterial com precisão. Liderado por médicos da renomada Universidade do Texas, nos Estados Unidos, o estudo apresentou uma aplicação inovadora que pode ser colocada no pulso, proporcionando medições de batimentos cardíacos tão precisas quanto um eletrocardiograma.

De acordo com o professor Deji Akinwande, do Departamento de Engenharia Elétrica e um dos líderes do projeto, "a pressão arterial é o sinal vital mais importante que você pode medir, mas os métodos disponíveis fora do ambiente hospitalar, sem um aparelho de pulso, são muito limitados". Com essa tatuagem eletrônica, os pacientes poderão obter leituras constantes e confiáveis da pressão arterial, enviadas diretamente para um aplicativo.

A pesquisa, que foi publicada na conceituada revista científica Nature Nanotechnology, destaca a vantagem desse método ao permitir uma verificação digital da pressão arterial por longos períodos de tempo, semelhante ao exame de Holter. Isso significa um monitoramento preciso dos dados, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde cardiovascular.

Mas como funciona essa tatuagem eletrônica?

O dispositivo, feito com um material chamado grafeno, é do tamanho de um cartão de crédito e é aplicado na pele. Os sensores na tatuagem disparam uma corrente elétrica na pele e analisam a resposta do corpo, conhecida como bioimpedância. Os pesquisadores conseguiram traduzir esses sinais em números precisos, relacionando a bioimpedância às mudanças na pressão arterial associadas às variações no volume sanguíneo.

Ao contrário dos relógios inteligentes, que podem deslizar no pulso e ficar distantes das artérias, comprometendo a precisão das leituras, a tatuagem eletrônica oferece monitoramento contínuo e próximo às áreas-chave. Além disso, as medições baseadas em luz tendem a falhar em pessoas com tons de pele mais escuros e/ou pulsos maiores, o que não é um problema com essa nova tecnologia.