Saiba quanto vale a 'Vaca Milionária', a mais cara do mundo

Viatina-19 FIV Mara Móveis, a raça Nelore, conquistou o título de vaca mais cara do mundo, com base nos dados de venda referentes a 2022. Em um leilão realizado na sexta-feira (19) pela Agropecuária Casa Branca, localizada em Arandu, no interior de São Paulo, essa notável vaca, com 53 meses de idade, teve um terço de suas cotas vendidas por incríveis R$ 6,99 milhões. Com esse resultado impressionante, estima-se que seu preço final atinja a marca de R$ 20,9 milhões.

A Nelore HRO, uma das principais criadoras da raça no Brasil, foi a responsável por arrematar os 33% dessa notável vaca brasileira. Com essa aquisição, a Nelore HRO torna-se co-proprietária da Viatina-19, juntamente com a Casa Branca Agropastoril e a Agropecuária Napemo. Isso significa que a Nelore HRO terá direito a uma porcentagem dos lucros gerados pela venda dos embriões produzidos pela vaca. Em conjunto, os sócios-proprietários da vaca irão decidir o local adequado para abrigar esse valioso animal doador de embriões.

Leia também:

➢ Influencer é agredida por mulheres ao pular de paraquedas seminua

➢ Andressa Urach volta ao entretenimento adulto e recebe críticas

Normalmente, nos leilões, os criadores demonstram grande interesse nos filhotes que uma vaca pode gerar. Em média, uma vaca é capaz de produzir um bezerro por ano. No entanto, quando criada especificamente para fins reprodutivos, ela é estimulada a ovular mais vezes e seus embriões são implantados em outras fêmeas, resultando no nascimento de um maior número de filhotes em um único ano.

Durante o processo de compra, várias características do animal são avaliadas, incluindo a idade do primeiro parto, a estrutura corporal, o estado dos músculos e da carcaça, o peso ao nascer e, é claro, a qualidade dos bezerros que ela produziu. Esses critérios ajudam os compradores a determinar o valor e o potencial genético do animal, além de seu impacto positivo no melhoramento da raça Nelore.