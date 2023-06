Aeroportos Santos Dumont e Congonhas ganham salas para autistas

Os aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Congonhas, em São Paulo, inauguraram nesta segunda-feira (19), salas multissensoriais para acolher passageiros autistas.

As salas foram abertas pela Infraero na semana em que se celebra o Dia Mundial do Orgulho Autista. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre as características de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

As salas irão receber cerca de 16 crianças por sessão e foram projetadas para ampliar a inclusão, além de melhorar a experiência de pessoas neurodivergentes que utilizam os aeroportos.

No Santos Dumont, o ambiente possui aromaterapia, globo de luzes e equipamento de som com acionamento por bluetooth, para que os passageiros possam selecionar a música ambiente. A sala fica no terminal de embarque, perto do raio-x.

Já em Congonhas, o espaço tem piscina de bolas iluminadas, máquina de bolhinhas de sabão e projetor de vídeo. O local fica na área de embarque, próximo ao portão 4.

Para utilizar os espaços multissensoriais, os passageiros devem procurar os balcões das empresas aéreas, que terão a função de acompanhar os usuários do aeroporto até os ambientes e explicar como eles funcionam. As salas têm iluminação especial e revestimento acústico, além de contar com painéis de atividades e mobiliário planejado.

A ideia, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, é tornar os espaços mais acessíveis. “Queremos que todos os passageiros, sem exceção, possam se sentir bem atendidos e seguros”, afirma o ministro.