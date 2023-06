Homem morre após acidente no Badu, em Niterói

Um homem morreu após um acidente, no início da tarde desta sexta-feira (16), no bairro Badu, na região de Pendotiba, em Niterói.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, Carlos Otávio Marques, de 61 anos, que estava de moto, se envolveu em um acidente com um carro, na esquina da Estrada Caetano Monteiro com a Rua Augusto da Cruz Nunes. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Entretanto, segundo informações da unidade, pouco tempo após dar entrada, Carlos acabou não resistindo e morrendo.

Leia mais

Operação fecha escolas no Salgueiro, em SG, pelo segundo dia seguido

Adolescente é agredido por assaltantes em Niterói

Apesar do acidente ter acontecido ainda no início da tarde, o trânsito no local ainda estava completamente engarrafado por volta das 18h. Nas redes sociais muitos motoristas relatavam que estavam perdendo quase uma hora no local que normalmente é feito em poucos minutos.