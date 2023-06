Vandalismo na estação de trem: Sistema de som é danificado

Ações de vandalismo contra os equipamentos da SuperVia, próximos à estação Sampaio, no último fim de semana, resultaram em danos ao sistema de comunicação com os clientes de várias estações. Como resultado desses ataques, o sistema de áudio nas estações de São Francisco Xavier, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Silva Freire e Méier está fora de operação.

Isso significa que mensagens de serviço não podem ser veiculadas, e os anúncios sobre os próximos trens estão sendo feitos pelos próprios bilheteiros das estações afetadas.

Segundo a SuperVia, os ataques têm se tornado frequentes nas últimas semanas, com pelo menos três incidentes registrados até o momento. No caso mais recente, os criminosos levaram a porta da sala de equipamentos e destruíram todos os instrumentos internos, resultando na paralisação do serviço de sonorização em várias estações. A concessionária alertou que outro evento semelhante em outra parte da linha pode comprometer ainda mais a operação dos trens.



A SuperVia lamentou a situação e fez um apelo à colaboração de toda a população para ajudar a denunciar qualquer tipo de crime. Caso testemunhe atos de vandalismo ou tenha informações relevantes, é possível entrar em contato diretamente com as autoridades policiais ligando para o telefone 190 ou através do Disque Denúncia, no número 2253-1177.