Maricá promove palestras de Combate a Violência a Pessoa Idosa

Maricá está organizando um ciclo de palestras para celebrar o Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, no dia 15 de junho, como parte das atividades do "Junho Violeta". Os encontros ocorrerão nos núcleos da Terceira Idade localizados no Centro, Itaipuaçu e Santa Paula.

Na sede da Secretaria, no Centro, às 9h, haverá uma palestra ministrada por duas especialistas no assunto: a fisioterapeuta e doutora em Saúde Pública, Priscila Freitas, e a assistente social, Andréa Carvalho. Priscila também estará presente na Casa de Itaipuaçu a partir das 14h. Já o psicólogo Luiz Otávio Costa da Silva e a assistente social Margarete Fernandes estarão no evento do núcleo de Santa Paula, a partir das 14h.

Leia também

➣ Mendigatos de SG viram influenciadores e bombam na internet mostrando a rotina

➣ Mães 'esquecidas' por moeda Araribóia protestam em Niterói

O objetivo dessa programação é conscientizar sobre os diversos tipos de violência enfrentados pelos idosos, além de abordar temas como prevenção, reabilitação e inclusão social, com foco na melhoria da qualidade de vida dos idosos em Maricá.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o mês de junho como o período para sensibilizar a sociedade sobre o combate à violência contra a pessoa idosa, sendo designado como Junho Violeta. Essa data visa disseminar a compreensão da violência como uma violação dos direitos humanos, buscando garantir o envelhecimento saudável, tranquilo e digno.

A Secretaria de Políticas para a Terceira Idade tem como objetivo assegurar os direitos sociais dos idosos que residem em Maricá. A pasta disponibiliza quatro casas e oito núcleos que oferecem atividades de inclusão, como oficinas, terapias, passeios e bailes. Além disso, são oferecidas oficinas de dança cigana, alongamento, ginástica, zumba, hidromassagem, yoga, fuxico, entre outras.

Os cursos gratuitos são voltados para pessoas a partir dos 50 anos e as inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria, localizada na Rua Clímaco Pereira, 269, Centro de Maricá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As atividades acontecem nos polos do Centro, Itaipuaçu, Guaratiba, Bambuí, Ponta Negra e Santa Paula.