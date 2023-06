Festejos para Santo Antônio animam a cidade de São Gonçalo

Padroeiro do bairro da Covanca, localizado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, os festejos em honra à Santo Antônio já começaram a ser celebrados. Agora sem restrições da COVID-19, as festas prometem proporcionar um momento mais que especial: com a presença dos paroquianos e devotos oriundos de várias partes da cidade.

Na terça-feira (13), a Paróquia, que conta com uma relíquia de Santo Antônio de 1° grau, reconhecido pelo Vaticano, irá exibir o pedaço do corpo do venerável padroeiro. O evento, parte da cultura gonçalense com a já muito conhecida, benção dos pães, reunirá diversos religiosos da cidade.

As comemorações já começaram

E, durante os 13 dias que antecederam o dia do padroeiro, também houveram celebrações de Santas Missas e trezena, com diferentes sacerdotes de toda a Arquidiocese de Niterói.



A comunidade paroquial, conduzida pelo Pe Fabiano da Silva Santos, promoveu na última sexta (9) o primeiro dia de festa com barracas típicas e show do Ministério Reinflama. Já no sábado (10), após a trezena que teve início às 19h30, a comunidade recebeu o cantor Dudu Amaral. No domingo (11), a comunidade festejou ao som do Grupo Simplicidade, com barraquinhas de comidas típicas e muita animação.

Hoje (12) se encerra a tradicional trezena de Santo Antônio às 19h30, com Santa Missa celebrada pelo padre Kelvin Pessanha. Em seguida, terá a noite dos pastéis e festa dos namorados com super show do casal Gláucio Luiz e Márcia Valéria.

Já amanhã (13), dia do Santo Antônio, popularmente conhecido como santo casamenteiro pelos fiéis, a comunidade contará com Missas às 07h, 09h, 11h, 15h com Terço da Batalha, Jair Barcelos e, às 18h, Santa Missa seguida de procissão pelas ruas do bairro da Covanca. Após a chegada da procissão, show com Fred Pacheco da banda Dom.

Padre Fabiano da Silva, administrador paroquial da comunidade da Covanca, comenta com entusiasmo sobre os festejos em honra à Santo Antônio. Esse é seu terceiro ano à frente da comunidade. "Estou imensamente feliz em ver tanto amor e devoção de toda a comunidade durante os dias de trezena, preparativos e durante os festejos. Após dois anos com festejos restritos devido a pandemia da Covid-19, celebramos juntos novamente é muito bom. Santo Antônio é um santo muito conhecido por todo o mundo, e a alegria de poder estar com as portas abertas para que as pessoas possam vir em nossa paróquia realizar suas preces e pedidos, enche meu coração de esperança por dias cada vez melhores", compartilhou.