Mega-Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio sobe para 45 milhões de reais

Na noite do último sábado (ais uma vez, nenhuma aposta conseguiu acertar todas as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena e o prêmio, que seria de 35 milhões de reais, acumulou. Agora, os apostadores concorrem a uma bolada de cerca de 45 milhões de reais.

Os números sorteados no último sábado foram 04, 18, 37, 38, 46 e 60. 44 apostadores acertaram cinco dos seis números e lavaram para casa R$ 83.945,89, cada. Outras 3.901 apostas escolheram quatro das seis dezenas sorteadas e faturaram R$ 1.352,62.

O próximo sorteio da Sena acontece na noite de quarta-feira (14/06), às 20h. As apostas poderão ser feitas até às 19h por qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade. A Caixa Econômica Federal recebe apostas presencialmente, em qualquer casa lotérica do país, ouonline, pelo site e pelo app das Loterias Caixa.