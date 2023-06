Mega Sena sorteia 35 milhões neste sábado (10/06)

Apostadores têm até as 19h deste sábado (10/06) para tentar faturar o prêmio sorteado pela Mega-Sena, estimado em 35 milhões de reais. O valor vem acumulado do concurso sorteado na última quarta-feira (07/06), depois que nenhuma aposta adivinhou as dezenas sorteadas na ocasião.

As apostas podem ser feitas presencialmente, em qualquer casa lotérica do país, ou online, através do website e do aplicativo das Loterias Caixa. Para apostar em seis dezenas, número mínimo para tentativas, o valor é de 5 reais. Somente pessoas maiores de 18 anos podem jogar.