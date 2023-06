Avenida no Jardim Catarina começa a afundar e buracos preocupam moradores

Quando os moradores da Avenida Paulo VI, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, dizem que sua rua está "caindo aos pedaços", não é somente por hipérbole; pedaços da camada de concreto que formam a via estão caindo subitamente em trechos do endereço. De acordo com relatos de residentes da região, os buracos têm sido um problema recorrente há cerca de um ano e a cada dia preocupam mais quem passa por lá.

A Avenida passa por cima de uma espécie de "galeria" subterrânea, um trecho canalizado sobre o qual foi construída a rua. Por algum motivo, alguns espaços "ocos" da via têm afundado repentinamente e formado os perigosos buracos. "Parece que as manilhas estão se deslocando umas da outras e fazendo essas crateras", conta o aposentado Valderi de Carvalho, de 59 anos, que mora na rua.

Leia também:

➢ Buracos na via causam transtorno em frente a presídio em São Gonçalo

➢ Após reportagem de OSG, Prefeitura tampa bueiro no Galo Branco

Um dos buracos mais preocupantes fica próximo à sua residência. Ele relembra que outros pontos que cederam já foram aterrados ou amenizados por moradores, mas que, quando uma cratera é "resolvida" amadoramente pelos locais, outra surge. "Está perigoso demais. Se cair uma criança aqui dentro, não vai ser fácil conseguir resgatar. Está preocupante", desabafa Valderi.



Moradores já procuraram a Prefeitura, presencialmente e através do aplicativo Colab, mas relatam não ter recebido um retorno ou prazo para reparo do trecho. Procurada por OSG, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo disse que "está com várias obras de infraestrutura no município" e que "ruas do Jardim Catarina estão no cronograma para serem contempladas com as intervenções". Segundo a nota enviada em resposta, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deve ser enviada para a Avenida Paulo VI para avaliar a situação.