Após reportagem de OSG, Prefeitura tampa bueiro no Galo Branco

O bueiro sem tampa que preocupava moradores do bairro Galo Branco, em São Gonçalo, teve seu problema solucionado. Após a reportagem publicada nesta quarta-feira (17), a prefeitura, através da Secretaria de Conservação, enviou uma equipe até o local e resolveu, no mesmo dia, a questão que causava "dor de cabeça" a quem passava pela via.

Leia mais: Bueiro sem tampa preocupa moradores do Galo Branco

A moradora Cristina Macedo, que mora em frente a onde está localizado o bueiro na Avenida Jornalista Roberto Marinho, agora pode circular tranquilamente sem riscos de acidente.

"Quero agradecer ao jornal São Gonçalo pela ajuda. Ontem a prefeitura mandou limpar o bueiro e colocou uma nova tampa. Muito obrigada!", disse Cristina.