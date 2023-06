Evelyn Regly revela em vídeo a causa da morte de sua sogra

Na última quinta-feira (8), a influencer carioca Evelyn Regly, publicou um vídeo em seu canal do YouTube divulgando a causa da morte da sogra. Segundo Evelyn, Juçara Coutinho, de 70 anos, mãe do seu marido Diego Coutinho, teve uma morte repentina, pois ela não tinha nenhuma doença previamente identificada.

Leia Mais: Sogra da influenciadora Evelyn Regly morre no Rio

No vídeo, Evelyn revela que a sogra faleceu devido a uma série de fatores, que começaram com um problema no estômago mal resolvido, foi descoberto que ela tinha uma úlcera no fígado, e logo após da cirurgia, Juçara passou mal novamente, com a pressão muito baixa. Foi nesse momento que a médica informou ao marido de Evelyn que o coração de Juçara já não estava mais bombeando sangue para o resto do corpo, e o que a estava mantendo viva era a medicação para pressão. Às 19h do mesmo dia, a sogra da influenciadora veio a falecer.

Evelyn disse que a sogra já vinha se queixando de azia há algum tempo, mas não ia ao médico e se automedicava, o que pode ter agravado a situação do fígado.

A influenciadora, muito abalada, lamenta a morte da sogra, a quem considerava uma segunda mãe e amiga, principalmente porque o falecimento de Juçara veio poucas semanas depois do nascimento da segunda filha de Evelyn e Diego, Alana. Juçara Coutinho deixa dois filhos e dois netos.