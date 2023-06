Sogra da influenciadora Evelyn Regly morre no Rio

Através das redes sociais, o empresário e marido da influenciadora Evelyn Regly anunciou, na noite deste domingo (4), o falecimento da sua mãe, Juçara Coutinho, de 70 anos.

Diego Coutinho e sua irmã gêmea, Bianca Coutinho, publicaram fotos da mãe, junto a um texto emocionado, para comunicar a morte, sem informar, no entanto, o motivo do falecimento.

"MÃE, DESCANSE EM PAZ! É com muita tristeza que venho comunicar o falecimento da minha MÃE. Que Deus possa confortar os nossos corações. Obrigado por todos os ensinamentos, por todos os aprendizados, por cuida de nós e por ser essa MÃE INCRÍVEL!!! VOCÊ VAI FAZER MUITA FALTA ENTRE NÓS TE AMAMOS PARA SEMPRE! #Luto", publicou o empresário no seu perfil do Instagram.

A perda acontece um pouco mais de um mês depois do nascimento de Alana, a caçula de Evelyn e Diego, que já eram pais de Lucas.