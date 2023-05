OSG faz por você: paciente de hospital em Itaboraí será transferida para fazer cirurgia após reportagem

Beatriz passará por cirurgia em hospital especializado em Paraíba do Sul, no interior do Rio - Foto: Divulgação

Um dia após ser tema de reportagem no jornal O São Gonçalo, uma paciente do Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro, em Manilha, finalmente teve algum retorno quanto a cirurgia a qual precisa ser submetida com urgência.

Internada há mais de um mês por conta de uma hérnia de disco, Beatriz da Silva Mineiro de Souza será transferida para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, no município de Paraíba do Sul, interior do Rio, na próxima quinta-feira (01/06). Ainda não há uma data específica marcada para a operação, mas a expectativa é que a operação aconteça em breve, já que a unidade realiza o tipo de operação que ela precisa realizar.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ). Beatriz enfrenta um quadro sério de saúde por conta da hérnia, que já a impede de se sustentar de pé e provoca constantes espasmos, segundo relatos. Ela deu entrada na unidade em Itaboraí depois de descobrir o problema, mas não pode passar pelo procedimento lá pois a unidade não realiza o tipo de cirurgia que ela precisa. Enquanto isso, ela e sua família não recebia nenhum retorno quanto a previsão de transferência, como contaram a OSG na última segunda (29/05).