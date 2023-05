Motorista que atropelou mulher em Niterói se apresenta e confessa crime

O motorista que atropelou duas vezes Isabel Cristina de Mendonça, de 49 anos, em Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói, se apresentou, nesta sexta-feira (19), na 81ª DP ( Itaipu) O homem confessou o crime e vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O agressor já tem três anotações por violência doméstica.

A câmera de segurança do local gravou o momento em que o motorista acelerou o carro em direção à mulher, e em seguida, deu ré, passando por cima da vítima duas vezes.

Na noite do último domingo (14), Isabel voltava da lanchonete com seu filho, quando se deparou com um carro com o motorista dormindo. Pensando que ele estava passando mal, a mulher o acordou. Com isso começou a discussão, o suspeito puxou o cabelo dela, a agrediu verbalmente e ainda pegou uma arma para atirar.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), Isabel morreu por "politraumatismo com volumosa hemorragia interna decorrente de lesões pulmonar e pélvicas". O corpo de Isabel foi enterrado na última quinta-feira (16).

