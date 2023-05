Ressaca atinge homens no Mirante do Leme, nesta quinta

Homens foram arrastados por uma onda , na manhã desta quinta-feira (18), enquanto filmavam imagens da ressaca no Mirante do Leme, na Zona Sul do Rio.

Dois homens e um adolescentes também foram surpreendidos por uma grande onda que invadiu o mirante, mas conseguiram sair do local.

A Marinha emitiu aviso de ressaca na orla do Rio, entre a quarta (17) e a quinta (18). De acordo com o alerta , ondas de até 3 metros podem atingir o litoral até às 21h desta quinta-feira.

Confira as recomendações de segurança

Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;Evitar a prática de esportes no mar;Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Leia Também: https://www.osaogoncalo.com.br/geral/135108/ondas-invadem-calcada-e-quiosques-na-praia-da-boa-viagem-em-niteroi-confira-video