Ondas invadem calçada e quiosques na Praia da Boa Viagem, em Niterói; confira vídeo

Pedestres que passavam próximo à orla da Praia da Boa Viagem, em Niterói, tomaram um "susto" com o alcance das ondas nesta quinta-feira (18/05). Registros compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que a maré ultrapassa o limite da calçada e chega até a Avenida Almirante Benjamin Sodré, colocando os transeuntes e comerciantes dos quiosques na região sob um breve "sufoco". Confira:

Segundo os relatos, as ondas chegaram a arrastar um pedaço de concreto e pedras para a calçada da rua. Apesar disso, não há informações de feridos no local. A expectativa é que até a noite desta quinta (18/05) a situação das ondas já tenha se estabilizado.

O município está, desde a última terça-feira (16/05), em estado de aviso pelas fortes ressacas no mar. A Marinha do Brasil emitiu um aviso que ia das 21h do dia 16 às 21h deste dia 18 de maio e inclui Niterói, entre outras cidades próximas, por conta das ondas de altura entre 2,5 e 3,0 metros, na direção Sul/Sudeste, segundo o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil.

Procurada, a Prefeitura de Niterói informou que uma equipe de Defesa Civil e Geotecnia esteve no local para uma vistoria técnica. Além deles, agentes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) esteve no local com pá mecânica para remover os pedaços de concreto que estavam espalhados na pista. "A equipe também fez uma limpeza e colocou os tampões de volta no lugar", destacou, em nota, a Prefeitura.