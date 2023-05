Bueiro sem tampa preocupa moradores do Galo Branco

Um bueiro sem tampa está causando 'dor de cabeça' a moradores do bairro Galo Branco, em São Gonçalo. O buraco de, aproximadamente, um metro de profundidade estaria destampado há mais de dois anos, preocupando quem mora na região e quem passa pelo local.

A moradora Cristina Macedo enfrenta o problema sem ter para onde fugir, já que o bueiro está localizado em frente a sua casa, localizada na Avenida Jornalista Roberto Marinho.



"Fica muito sujo, saem ratos e baratas. E eu tenho a minha mãe com problemas na visão, o que faz com que eu precise parar o carro mais distante para que ela saia sem se acidentar. Eu mesma não estava atenta e já quase afundei no buraco", revela.

Cristina diz que a questão não afeta só a sua família, mas a todos que circulam pela via. Os pedestres também correm risco de se machucar durante uma distração.

O SÃO GONÇALO levou a questão para a Prefeitura de São Gonçalo, que através da Secretaria de Conservação, informou que uma equipe será enviada ao local para verificar a situação.