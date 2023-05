Preço do óleo de soja despenca em mercados de São Gonçalo

redução do valor do produto no mercado, se deve à queda da cotação do preço da soja no mercado mundial - Foto: Divulgação

redução do valor do produto no mercado, se deve à queda da cotação do preço da soja no mercado mundial - Foto: Divulgação

As placas de oferta no lado de fora dos mercados anunciando o valor do óleo de soja a R$ 4,99 e R$ 5,49, produto que até o mês passado não estava sendo comprado por menos de R$ 7,00, explicam o movimento de pessoas na sessão de derivados de soja dentro dos estabelecimentos alimentícios. Perto das prateleiras de óleo, algumas pessoas analisam o vencimento por desconfiar da redução considerável do preço, outras enchem o carrinho com mais de um litro do óleo comestível, algumas garantem um litro em cada mão.

Leia mais: Promessa sendo cumprida? Picanha sai a R$20 em mercado de Niterói

Ítem teve redução em razão da queda de cotação de soja no mercado mundial | Foto: Filipe Aguiar

Segundo o Índice Nacional ao Preço do Consumidor Amplo (IPCA), no mês de abril, os itens como gasolina, perfume, cebola e pacote de turismo ajudaram a frear a inflação. O óleo de soja teve uma diferença entre porcentagem de aumento e redução de -0,01 ponto porcentual (diferença entre porcentagens).

Sandra Gonzaga, moradora de São Gonçalo, achou ser uma redução considerável | Foto: Filipe Aguiar

A redução do valor do produto no mercado, se deve à queda da cotação do preço da soja no mercado mundial. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo. A baixa no preço da commodity impacta diretamente o valor do produto para o consumidor final.

Segundo Sandra Gonzaga, moradora de São Gonçalo, a diferença é perceptível. ‘’Eu gosto muito de comprar em promoção, aí eu compro para bastante tempo. Eu costumo usar o Soya e o Liza. O Liza estava custando dez reais, agora ‘tá’ cinco e cinquenta, abaixou bastante." contou a gonçalense, que verificava a data de vencimento nas embalagens.

Moradores garantiram os derivados no mercado enquanto a promoção vigora | Foto: Filipe Aguiar

Maria do Carmo e Robson Damião, moradores de Alcântara, em São Gonçalo, aproveitaram a redução para experimentar óleos que não costumam usar. ‘’Eu acho que tem que abaixar muita coisa, tá muito caro ainda, principalmente leite e o feijão ", comentou a moradora que garantiu dois litros.

Nas redes sociais, os internautas comemoram a redução do preço mas afirmam ainda não ter feito tanta diferença no bolso, pelo aumento, em compensação, de outros alimentos que fazem parte da cesta básica das famílias brasileiras.

‘’Compra o óleo mas não dá para comprar o ovo , a batata, a cenoura, o feijão, o arroz , o contra filé , o acém, já ia esquecendo da picanha. Vai viver de óleo?’’ pontua uma conta no Facebook.

Entre os comentários, o aumento do ovo tem sido o mais pontuado. ‘’Leva o óleo mas deixa o ovo que tá um absurdo de caro." comenta uma mulher. ‘’Agora eu compro o óleo, mas não consigo comprar o ovo’’ brinca outra conta.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*