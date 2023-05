Após matéria de OSG, lixo é recolhido no Zumbi

No dia 1° deste mês, o O São Gonçalo publicou uma matéria sobre acumulo de lixo no alto Travessa João Brandão, no Zumbi. O lixo que já estava acumulado há pouco mais de um ano na via, foi retirado na última sexta (12) pela prefeitura do município.

À esquerda, a situação da rua no fim do último mês. A direita, a rua depois do serviço desempenhado | Foto: Filipe Aguiar

De acordo com a moradora Luana Zeferino, dois caminhões e meio de lixo foram removidos, deixando a área limpa, além de disponibilizar mais espaço na rua.

" Quase tudo foi removido o que nos deixa bastante tranquilos. Foram dois caminhões para retirar tudo. Agradecemos muito a ajuda de vocês. Apesar desta limpeza, o bairro ainda precisa de mais atenção. Temos ainda a necessidade da troca de um poste e árvores que precisam de podas. Esperamos que a Prefeitura finalize todas as nossas demandas", finalizou a moradora.