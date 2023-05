Moradores do Zumbi pedem por coleta de lixo que esta acumulado a céu aberto

Além dos problemas frequentes como ruas sem asfaltamento, infraestrutura precária e negligência pública, moradores do Morro do Zumbi, em São Gonçalo, estão convivendo há pouco mais de um ano com o crescente montante de lixo e entulho em uma das ruas da comunidade.

Não é preciso apertar muito os olhos para perceber o grande volume de lixo e entulho na subida da Travessa João Brandão, uma das ruas localizada no Zumbi. O montante reúne lixo, entulhos e parte das podas das árvores, realizadas pelos próprios moradores, na falta de serviço dos órgãos competentes. O lixão apropria parte da rua e afeta diretamente os moradores do entorno.

O lixo depositado foi acumulado de forma que fique insustentável a retirada por parte dos residentes do morro. Segundo Luana Zeferino, moradora há 37 anos na região, a situação já foi reportada diversas vezes à prefeitura do município ‘’A gente já entrou em contato com a prefeitura mas até agora não tivemos nenhuma resposta.’’ A moradora também denunciou a ocorrência de enchentes durante os dias chuvosos, pelo acúmulo do lixo.

Luana Zeferino, moradora do Zumbi há 37 anos | Foto: Filipe Aguiar

Além do montante de lixo, os moradores também são afetados pela instabilidade na energia causada pelas enormes árvores que ficam próximas a fiação elétrica. A situação se torna mais uma para os próprios residentes resolverem. ‘’A gente precisa ficar vigiando, cortar ‘aqui’, para os galhos secarem e a gente não ter problema na luz." relata a moradora.



Os lixos acumulados que ocupam grande parte do espaço da rua, também se tornam focos de mosquitos nos períodos posteriores às chuvas. Além das condições precárias, o lixo despejado também atrai bichos como ratos e baratas para dentro das residências. ‘’Outro dia eu cheguei em casa e tinha um rato dentro do meu fogão’’ contou a dona de casa Ivanir, que reside no bairro desde que nasceu, há 65 anos.

Apesar da coleta seletiva diária, os moradores denunciam que a resolução do problema não é alcançada pela dimensão do problema e dos despejos. Os moradores sugerem que uma das soluções seria a de colocar uma caçamba no local para a retirada do lixo acumulado.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que será enviada uma equipe da Secretaria de Conservação para avaliar a situação.

OUTRO CASO

Neste ano, o Morro do Zumbi também passou por um episódio traumático. Em fevereiro, chuvas intensas na região causaram o desabamento de uma casa, ferindo uma mulher e uma criança. Apesar do transtorno, as vítimas foram socorridas e se recuperaram.

*Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas