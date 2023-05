Caio Martins volta a oferecer atividades gratuitas ao público

O Complexo Esportivo Caio Martins voltou a ofertar atividades ao público nesta semana. Desde a última terça-feira (2) passaram a ser oferecidas aulas gratuitas de alongamento, zumba, tai chi chuan e yoga nas instalações do estádio, localizado no bairro de Icaraí, em Niterói.

A partir da segunda quinzena deste mês, as aulas de natação e hidroginástica também retornam. As rematrículas para quem já realizava alguma das atividades no local acontecerão a partir da próxima segunda-feira (8). A expectativa é de que 1500 vagas sejam disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e da Suderj, do Governo do Rio.

As aulas de Zumba serão realizadas às terças e quintas, das 8h às 9h, com a oferta de 60 vagas. Em seguida, das 9h às 10h, estão marcadas as aulas de tai chi chuan, com 50 vagas abertas; de 10h às 11h o horário foi dedicado às atividades de Yoga, também com 50 vagas. Já as aulas de alongamento acontecem às segundas e quartas, das 14h às 17h, em um total de 140 vagas distribuídas em quatro turmas de 35 alunos em cada.

As inscrições para as modalidades mencionadas acima aconteceram dos dias 24 a 28 de abril. A disponibilidade de vagas deve ser checada na secretaria do Caio Martins, localizado na Rua Presidente Backer, S/N - Icaraí, de 8h às 17h.

"O Caio Martins é um verdadeiro patrimônio da história de Niterói. Esses são os primeiros passos de muitos projetos que estão sendo planejados para esse importante equipamento", ressaltou o governador Cláudio Castro. "Essa é a melhor notícia que a gente poderia dar: o retorno para a população das atividades esportivas no Caio Martins, gratuitas e de qualidade", disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Em março, o governador Cláudio Castro assinou o Decreto n° 48.459/2023, que criou um Grupo de Trabalho com a participação do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura e da Câmara Municipal de Niterói para decidir o futuro do complexo esportivo. O texto de criação do GT do Caio Martins prevê ainda a participação da população, por meio de consultas públicas, com o objetivo de receber sugestões e ideias para a reforma e o funcionamento do espaço.

Desde o início do ano, as instalações do Caio Martins passam por obras pontuais de readequação. As melhorias são do Programa de Manutenção Continuada, do Governo do Rio, e contemplam a reforma de todos os banheiros e vestiários do equipamento, recuperação do piso do entorno da piscina, a pintura dos corredores, e a revitalização da entrada principal, do ginásio poliesportivo e da calçada no entorno do complexo. Além do retorno das atividades esportivas, o Governo tem a perspectiva de levar para o complexo uma agência do Rio Poupa Tempo, reunindo diferentes serviços.

Construído em 1941, o complexo esportivo conta com piscina, estádio de futebol e ginásio para diversas modalidades. Em 2021, a gestão do complexo esportivo foi transferida para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer por meio do Decreto nº 47.901/2021. O processo de revitalização teve início em 2023 e a previsão é de que os trabalhos estejam concluídos até o fim do primeiro semestre.