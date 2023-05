'Clínica-geral do crime'!: Traficantes do comunidades de Itaboraí, SG e Rio, formam 'quadrilha do pix'

O Disque Denúncia, divulgou nesta sexta-feira (05), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 71ª DP (Itaboraí), a fim de obter informações que levem à prisão do acusado Thiago de Lima Finoquio, de 26 anos. Preso em 2019, foi condenado a seis anos de reclusão por roubo, no ano de 2016, na Ponte Rio-Niterói, onde cumpriu uma parte da pena em liberdade e continuou roubando. Ele teria ligações com tráfico de drogas do Complexo da Maré, em Bonsucesso, no Rio, em Itaboraí, e Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.



Na madrugada desta quinta-feira (4), um casal foi mantido refém na altura da BR-101, em Itaboraí. Criminosos sequestraram as vítimas para conseguir transferência de dinheiro, via Pix. Por volta das 2h30, o casal, que seguia para Nova Friburgo, reduziu a velocidade do carro em um pardal, e foi nesse momento que a quadrilha agiu.

Os criminosos que seriam liderados por Thiago Finoquio, mantiveram o casal no meio do mato durante toda a madrugada. Depois das 7h até às 9h da manhã, retiraram dinheiro das contas e fizeram transferências via “Pix” e pegaram empréstimos no valor total de R$ 250 mil reais, e ainda levaram também todas as roupas e celulares das vítimas.

Investigações indicam que os criminosos desta quadrilha, tenham ligação com os outros bandidos pelo mesmo modo de operação e pelo rastreamento dos celulares, localizados no Complexo de São Gonçalo, onde a quadrilha liderada pelo traficante paraense Leonardo Costa Araújo, o Léo 41, um dos 13 mortos em uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em março desde ano, agia da mesma forma.

Em janeiro de 2020, Thiago ganhou o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL). Em junho do mesmo ano, um tiroteio entre policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e traficantes da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, deixou duas pessoas feridas. Uma delas esse acusado, que estava com uma pistola.

Contra Thiago Finoquio, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 27ª Vara Criminal da Capital, Número do Mandado CNJ: 0056541-50.2020.8.19.0001.01.0001-14, pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - Cp), inc. VII.

Denuncie a localização de Thiago Finoquio, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento do Disque Denúncia: telefones (021) – 2253-1177 e 0300-253-1177

WhatsApp do Disque Denúncia: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.