Chuva causa novo desabamento no Zumbi e deixa 2 feridos; vídeo

As chuvas de verão têm trazido transtorno e medo aos moradores do Morro do Zumbi, em São Gonçalo. Após a chuva da última terça (8), muitos terrenos na região ficaram frágeis, sujeitos a deslizamentos.

Foi o que aconteceu com o terreno de uma residência próximo à Rua João Brandão. A propriedade, que ficava em uma encosta, deslizou sobre a casa de uma família de 5 pessoas, soterrando uma mulher e uma criança.

Além disso, moradores da casa onde o terreno deslizou estão com medo do risco de desabamento da residência.

Os moradores ajudaram no resgate e conseguiram retirar mãe e filho, que ficaram levemente feridos. A família está hospedada na casa de amigos.

Agora, moradores buscam ajuda da prefeitura e defesa civil para dar suporte às famílias afetadas.

O SÃO GONÇALO questionou a Prefeitura São Gonçalo sobre o caso e aguarda um posicionamento.

null Divulgação/Vídeo do leitor