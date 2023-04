PM anuncia reforço na segurança para clássico Flamengo x Botafogo

A Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou que 700 agentes irão reforçar a segurança para o clássico entre Flamengo e Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá no Estádio do Maracanã neste domingo (30) às 16h. O objetivo é garantir a segurança e o bem-estar dos torcedores e evitar possíveis conflitos.

O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) contará com o apoio de diversas outras unidades da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM) e Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), bem como policiais do 6° BPM (Tijuca) e do 4° BPM (São Cristóvão).

Além disso, por determinação da Secretaria de Polícia Militar, haverá um policiamento reforçado nos pontos de concentração de torcedores, com o objetivo de prevenir e evitar possíveis conflitos.

Vale lembrar que as torcidas organizadas Raça Rubro-Negra e Jovem Fla, do Flamengo, e Fúria Jovem, do Botafogo, permanecem banidas e não poderão acessar os arredores e a parte interna do estádio.