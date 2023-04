Valor do diesel tem nova redução a partir deste sábado (29/04)

Preço médio cai de R$ 3,84 para R$ 3,46 com redução - Foto: Divulgação

Preço médio cai de R$ 3,84 para R$ 3,46 com redução - Foto: Divulgação

Começou a valer neste sábado (29/04) a diminuição no valor médio pelo qual a Petrobras vende o diesel para distribuidoras. A empresa anunciou uma redução de 38 centavos por litro, o que representa uma queda de aproximadamente 10% no preço do combustível

Com isso, o preço cai de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro. A parcela da Petrobras no preço pago pelo consumidor final fica sendo de R$ 3,05 a cada litro. Contudo, como o valor final também leva em conta impostos, a mistura de biocombustíveis e o lucro dos distribuidores, ainda não se pode confirmar como a redução afeta o preço pago pelos clientes.

"A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino", destacou a empresa, em nota à imprensa.