Preço do gás natural deve ter redução de 8,1% a partir de maio

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (17) uma nova redução no valor médio do gás natural. O reajuste no preço cobrado às distribuidoras, que começa a valer no mês que vem, será de 8,1%, de acordo com a estatal.

Com essa, o valor do combustível chega a uma redução de 19% no ano. A mudança, de acordo com a empresa, faz parte da série de reajustes trimestrais feitas no valor de venda para distribuidoras. As mudanças levam em conta os valores de transporte do gás, assim como as oscilações na taxa de câmbio e no preço do barril de petróleo Brent.

"Durante o trimestre em referência, o petróleo teve queda de cerca de 8,7% e o câmbio teve apreciação de aproximadamente 1,1%. A parcela do preço relacionada ao transporte do gás é atualizada anualmente no mês de maio, vinculada à variação do IGP-M, e sofrerá atualização de aproximadamente 0,2% a partir de maio de 2023", destacou a estatal em nota divulgada à imprensa.

A redução passa a valer no dia 1º de maio. A estatal destacou que não é possível precisar como essa redução afetará o valor final cobrado aos consumidores, já que o preço final também leva em conta o suprimento e as margens de cada distribuidora e os tributos federais e estaduais. "A Companhia ressalta que a atualização anunciada para 01/05/23 não se refere ao preço do GLP (gás de cozinha), envasado em botijões ou vendido a granel", concluiu a Petrobras.