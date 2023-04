Corpo encontrado na Praia de Copacabana é de dançarino

É do dançarino Thadeu dos Santos, conhecido como Ziinhu Mizzarini, o corpo encontrado por equipes do Corpo do Bombeiros na manhã desta sexta-feira (21) na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Thadeu desapareceu no último domingo (16) após ter entrado no mar. Segundo testemunhas, ele teria sido arrastado pela correnteza.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que, através da Superintendência-Geral de Polícia Técnico-Científica (SGPTC), um exame necropapiloscópico de impressões digitais constatou que a vítima é Thadeu.