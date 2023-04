Gepam resgata jibóia de mais de 2 metros e cobra d'agua em Itaboraí

Agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), resgataram uma jiboia, de aproximadamente 2,5 metros de comprimento, no bairro de Picos. Essa foi a terceira cobra resgatada durante o mês de abril em diferentes bairros do município.

De acordo com a SEMSEG, os agentes do grupamento foram acionados por populares através de solicitação realizada por meio do canal de telefone 153, para verificar a existência de uma jiboia, que estava em cima de um galho às margens da Rua Eugênio da Costa, no bairro Picos.

Com o objetivo de evitar acidente com o animal, foi realizado o resgate e os agentes do GEPAM contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros, para devolver o réptil ao habitat.Também foram resgatadas uma cobra d´agua (Erythrolamprus miliaris), no último dia 3 de abril, em Manilha, e outra jiboia de cerca de 1,5 metros, no dia 6 de abril, no bairro Sapê.

Para solicitar o resgate de um animal silvestre, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal de Itaboraí, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM. O setor é formado por agentes capacitados e treinados para resgate e apreensão de materiais silvestres, entre outras ocorrências.

Durante o ano, são realizadas capacitações dentro e fora do município com o objetivo de oferecer qualificação para os agentes do grupamento.