Manifestação em frente à Câmara de Vereadores de Niterói pede paz nas favelas da cidade

Moradores de diferentes comunidades da cidade de Niterói se reuniram na manhã desta quarta-feira (12) para realizar uma passeata pacífica contra a morte de jovens negros pela Polícia Militar nas favelas da região. O ato inicial aconteceu às 10h, em frente à Câmara de Vereadores de Niterói, e os manifestantes caminharam até as barcas.

Como sinal de paz, os moradores compareceram vestindo roupas brancas e segurando cartazes com nomes de pessoas mortas durante operações em favelas de Niterói e de todo o estado do Rio.

A manifestação pede pela adoção do uso de câmeras nos uniformes policiais e nas viaturas da PM, além do fim do uso indiscriminado dos chamados autos de resistência, quando um policial mata um suspeito e alega legítima defesa, nas comunidades.

"Nós estamos representando aqui todas as comunidades de Niterói que estão sendo vítimas de massacres policiais constantemente. O morador da favela quer ter seu direito de ir e vir, ele também paga imposto como todos os outros", desabafou Cláudia Alexandre, que é moradora da Engenhoca e presidente da Associação de Familiares Amigos de Presos e Egressos (AFAPE).

Também estiveram presentes no ato lideranças do Cavalão, Engenhoca, Sítio de Ferro e Preventório, familiares de vítimas e o vereador de Niterói pelo Partido dos Trabalhadores, Anderson Pipico.

"Meu genro e outros jovens foram mortos e tudo o que eles falam é que foi auto de resistência, que a pessoa tinha passagem pela polícia. E quem tem passagem pela polícia merece morrer? Não existe pena de morte no Brasil, não queremos mais sangue preto sendo derramado. A carne mais barata é a carne negra", disse Cláudia, durante o ato.

Cláudia é sogra de Matheus Bruno, jovem de 23 anos que foi morto pela Polícia Militar em dezembro do último ano, durante uma operação na Comunidade do Otto, na Engenhoca.

