"Meu genro não será enterrado como um bandido", diz sogra de jovem morto pela PM em Niterói

"Meu genro não era bandido e não será enterrado como um bandido. Ele estava conversando com uns amigos na rua e o Estado chegou fazendo o que mais sabe fazer: matar, cercear, tirar direito, não criar, acabar com o sonho e tirar a vida do preto, pobre e periférico. Mas eu vou lutar enquanto eu estiver viva para provar a inocência dele. Matheus era dançarino, fazia uma websérie e cuidava de pets. Matheus levou três tiros e morreu. Ele não era bandido. Não era e nunca foi. Ele só era preto e por ser preto eles definiram o que seria a vida dele".

Matheus será sepultado no Cemitério do Maruí | Foto: Divulgação

O desabafo, repleto de indignação e dor é da funcionária pública Claudia Alexandre, sogra do Matheus Bruno dos Santos de 23 anos -morto na última segunda-feira (19), durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade da Otto, na Engenhoca, em Niterói - e presidente da Organização de Amigos e Familiares de Presos e Egressos.

De acordo com a Polícia Militar, policias do 12°BPM (Niterói) foram acionados ao local para checar uma denúncia, mas encontraram um grupo de homens armados que iniciaram um confronto. Na ação, um dos suspeitos, que estava armado, foi atingido. Contudo, a família nega essa versão e afirma que a história da PM não condiz com a realidade.

"Não tinha arma, não tinha flagrante. Mas, com o Matheus que estava morto, eles disseram ter arma, ter droga", disse Cláudia. | Foto: Layla Mussi

"Ele não estava em beco, estava na calçada conversando com outros dois rapazes. A polícia entrou atirando e ninguém reagiu ou nada parecido. Eles sequer estavam armados. Nenhum dos três tinha arma. O Matheus foi atingido por três tiros, dois no tórax e um no braço. Na imagem do local da para ver que não tinha nada perto dele. Ele foi levado para o hospital e morreu. Aí, a narrativa já passou a ser de que ele era bandido. Os outros dois que estavam com ele foram levados para a Delegacia e sabe o que aconteceu? Foram liberados para voltarem para casa, pois não tinha nada contra eles. Não tinha arma, não tinha flagrante. Mas, com o Matheus que estava morto, eles disseram ter arma, ter droga", disse Cláudia.

O menino, filho mais velho de sua família, namorava há oito anos. Apesar da pouca idade Matheus, segundo a família, era dedicado aos seus sonhos. Ele dançava e cuidava de pets para completar a renda. Mas, Matheus sonhava com o dia que a série que atuava ficaria mundialmente conhecida.

Ele participação da websérie "Sem Ocupação" e possui mais de oito milhões de inscritos em seu canal. Na série, Matheus aparece com uma pistola de airsoft, mas, segundo a família, todas as gravações eram feitas com as devidas autorizações necessárias. Matheus também aparece em suas redes sociais em uma imagem onde está caracterizado como seu personagem da série.

O corpo de Matheus ainda está no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. Mas será enterrado no final da tarde desta quarta-feira (21).

"O Estado precisa se responsabilizar em enterrar também. Pois eles entram, acabam com a vida e vão embora. Agora ficam presentes de longe, vigiando. Precisam vir aqui, pagar o enterro e arcar com as despesas do que causaram. Pois a dor, ninguém vai tirar. Não é dor física, é dor na alma. Acabaram com a vida de um jovem e destruíram várias pessoas ao redor, pois todos estão sofrendo muito", finalizou Cláudia Alexandre.

Recordando

O dançarino e ator Matheus Bruno dos Santos Cardoso, de 23 anos, foi atingido por um tiro de fuzil, na tarde desta segunda-feira (19), na comunidade da Otto, na Engenhoca, em Niterói.

A Polícia Militar alega que uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) foi até o local após ser informada por transeuntes, durante patrulhamento na Avenida João Brasil, de que suspeitos de uma comunidade estariam cometendo roubos nas proximidades

Segundo os agentes, ao chegarem na Travessa Otto eles teriam se deparado com cinco homens armados que trocaram tiros com os policiais após uma tentativa de abordagem. Após o fim do confronto, os PMs teriam, então, encontrado Matheus em posse de uma pistola e um rádio transmissor. Ele não possuía antecedentes criminais.

O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A família nega ter havido troca de tiros no momento em que ele foi atingido.