Mulher desaparecida em Itaboraí é encontrada no Rio

Solange Marins Cardoso, moradora de Itaboraí, que estava desaparecida desde o último sábado (8) após sair de casa sozinha, foi encontrada.

Leia mais: Família busca por mulher desaparecida na comunidade da Reta Nova, em Itaboraí

Solange tem necessidades especiais e saiu de casa no sábado pela manhã, sem avisar à família. No mesmo dia, deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo com dor na perna esquerda e dores de cabeça, no entanto, ela foi liberada do hospital.

Solange foi encontrada na tarde desta segunda (10), na Central de Recepção de Adultos e Famílias Tom Jobim (Acolhimento Institucional de adultos, famílias, idosos), no Rio de Janeiro. Ela está bem e em casa.