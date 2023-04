Família busca por mulher desaparecida na comunidade da Reta Nova, em Itaboraí

Ela foi vista pela última vez no Centro de São Gonçalo - Foto: Reprodução

Ela foi vista pela última vez no Centro de São Gonçalo - Foto: Reprodução

Solange Marins Cardoso, de 42 anos, está sendo procurada pela família após sair sozinha de casa na manhã do último sábado (8), na Comunidade da Reta Nova, na Esperança, em Itaboraí. A última informação do seu paradeiro foi de que havia sido vista no Centro de São Gonçalo.

Solange tem necessidades especiais e está desde o sábado sem seus remédios, o que preocupa ainda mais a família. Ela usava um vestido amarelo com listras quando saiu de casa. Ainda no sábado, a família recebeu a informação de que ela deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo, se queixando de dor na perna esquerda e dores de cabeça.

Segundo Almerinda Valéria, tia de Solange, a sobrinha não tinha costume de sair sozinha e, quando saía, nunca demorava a voltar para casa.

A família ainda pede a quem encontrar Solange que se aproxime com cautela, porque ela pode se assustar.

"Tem que se aproximar com calma, de preferência uma mulher, oferecer um lanche e conversar com ela. A gente paga o que a pessoa gastar", pediu a família.

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Solange pode ser enviada aos números: (21) 99758-9398 (Almerinda) -- (21) 99833-9455 ou o fixo (21) 2623-8249 (Mizael).