Influenciadora digital mirim faz sucesso em Alcântara e atrai marcas e comerciantes locais

Curso de inglês, aulas de teatro, cinema e TV e também curso de modelo. Essa é a rotina atarefada de Valentyna Gaspar da Silva Lopes, de apenas 7 anos, que já é um fenômeno em Alcântara e caminha para se tornar um sucesso nas redes sociais. Valentyna faz parte de um pequeno, mas crescente, grupo de influenciadores digitais mirins, que atraem cada vez mais seguidores com espontaneidade e carisma que só as crianças conseguem ter.

A 'carreira' de Valentyna começou ainda bebê, quando sua mãe, a ex-camelô Carolina Gaspar da Silva Lopes, começou a trabalhar na famosa 'Rua da Feira', em Alcântara, como designer de sobrancelhas para conseguir sustentar as duas filhas.

"As oportunidades surgem e Deus fala para a gente usar o que tem nas mãos e o que eu tinha era uma pinça na mão e duas filhas pra criar, uma tinha três anos e a Valentyna tinha 3 meses. Então, eu fiz contato com o pessoal aqui da rua, fui ali para frente do banco e montei meu espacinho, coloquei as duas crianças do lado e comecei a fazer sobrancelhas e vender uns acessórios. Aí um tempo depois, em janeiro de 2016 veio uma chuva e levou tudo, deu tempo de salvar só as minhas filhas", iniciou a mãe.

QUANDO AS OPORTUNIDADES VÊM

A esperança de empreendedora foi renovada após uma mulher observar todo o 'perrengue' que ela passou e oferecer um espaço formalizado para ela trabalhar no mesmo local, mas com um pouco mais de segurança. "Então, eu achava que já estava tudo perdido, peguei as crianças e fui pra casa. Tinha uma moça no prédio, me olhando da janela, a dona do edifício, de onde o salão era. Ela viu eu perdendo todas as minhas coisas e no dia seguinte voltando para ver se eu recuperava alguns produtos, me disseram que essa senhora queria falar comigo e ela perguntou se eu queria um quiosque para trabalhar", completou Carolina.

Trabalho da menina ajudou a mãe a abrir um espaço de beleza em Alcântara | Foto: Layla Mussi

A partir daquele empurrãozinho, a carreira de Carolina decolou e muito por conta das qualidades da filha Valentyna, descrita pela mãe como uma menina extrovertida e muito comunicativa. O carisma da filha trouxe tantos clientes que possibilitou que a mãe alugasse um espaço maior, em uma galeria para montar um salão de beleza.

"Então, da rua fui para o quiosque, bem pequeno, coisa de um metro quadrado. Ficava eu dentro do quiosque, a cliente do lado de fora, e minha filha conversando com as pessoas na rua, o pessoal começou a saber onde eu trabalhava e com isso o trabalho foi crescendo, fiquei dois anos no quiosque, até que surgiu a oportunidade de alugar o espaço por meio da Valentyna."

De acordo com a mãe, todo o empenho em se comunicar e virar uma influenciadora digital mirim partiu da própria filha, sem obrigação dos pais. Com pouco mais de 4.300 seguidores em seu perfil @valengaspar_empoderadinha, a menina entra no campo dos micro influenciadores, que chamam a atenção de comerciantes e marcas locais.

"Por causa do meu trabalho, ela foi criada na rua, crescendo e pegando contato com as pessoas das lojas. Ela sempre foi muito extrovertida, todos os camelôs conhecem ela, então foram pintando as oportunidades. Ela chegava nas lojas e panfletava para os clientes, as pessoas passavam na rua e ela chamava para a loja, aí o pessoal começou a conhecê-la", explicou.

O CÉU É O LIMITE PARA VALENTYNA

"Automaticamente, passaram a chamar para oferecer produtos e, hoje, ela influencia outras crianças. Hoje em dia, ela escreve música, é dançarina, e com isso foram pintando outros trabalhos, como desfiles, gravação de filme, participação especial. A gente está caminhando com a Valentyna em busca do sonho dela, porque sempre gostou disso, sempre foi muito extrovertida. Eu não sou assim, meu esposo também não é, isso tudo partiu dela mesma."

Logo, todo o carisma da menina resultou em bons frutos tanto para ela como toda a família, no ramo da influência digital que tem crescido cada vez mais. "Ela começou a ganhar muitos 'recebidos' para divulgar lojas de roupas infantis, de maquiagem. Então, em São Gonçalo, ela tá sendo uma referência como 'mini influencer' porque através dela outras crianças estão sendo influenciadas pelos looks, as danças, maquiagem, cabelo. Foi através dela que a gente criou força para montar um espaço de beleza.", completou a mãe, orgulhosa.

Por conta de seu carisma e o perfil ativo nas redes sociais, a pequena já divulgou diversos produtos e estabelecimentos, incluindo uma churrascaria na qual ela poderá fazer refeições diariamente até que complete 18 anos. Tudo isso após conquistar o coração dos donos do local com sua alegria contagiante.

Entre os próximos passos da pequena Valentyna estão o lançamento de sua música oficial, composta por ela mesma, chamada "Pix pra mim", participação em um filme e ingressar em novos cursos para aprimorar ainda mais seu talento.

Questionada sobre seu 'trabalho', a menina respondeu diretamente que ama o que faz e também seus seguidores - ou seguimores -nas redes sociais.

"Eu gosto de vender turbantes e fazer parcerias com várias lojas e também gosto de ajudar as pessoas que não têm oportunidade. Eu amo muitos meus seguidores e eles me dão muita gratidão", disse a menina, cujo sonho é comprar uma grande casa para sua família e dar aulas grátis para outras crianças que querem se tornar a próxima geração de influenciadores digitais.

"Eu tenho um sonho de comprar uma casa e ajudar toda minha família e também de aulas grátis de maquiagem, de como se comportar na frente das câmeras e muito mais", concluiu Valentyna.