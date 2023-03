Encontrado corpo de pescador desaparecido na Baía de Guanabara

O corpo do pescador João Luiz Abrantes, de 57 anos, foi encontrado, sem vida, neste domingo (26), próximo ao local onde o barco foi achado, altura do Gradim, na última quinta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o corpo foi encontrado por populares e após liberação da Defesa Civil, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento.

Conhecido pelos pescadores locais, o morador do Porto Velho, em São Gonçalo, teria deixado seus pertences (bicicleta e celular) na Associação de Pescadores e entrado no mar, sozinho. Por volta de 13h ele foi avistado por colegas que também estavam navegando, na altura do Gradim. Depois disso, não foi mais visto.



A família aguarda a autópsia feita pelo IML para que a causa da morte seja desvendada.

