Bombeiros fazem buscas por pescador que desapareceu na Baía de Guanabara

O pescador de 57 anos, João Luiz Abrantes, mais conhecido como 'Maninho', segue desaparecido na Baía de Guanabara desde o fim da tarde desta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros realiza buscas para localizar o gonçalense.

Conhecido pelos pescadores locais, o morador do bairro Porto Velho, em São Gonçalo, deixou seus pertences (bicicleta e celular) na Associação de Pescadores e entrou no mar, sozinho. Por volta de 13h ele foi avistado por colegas que também estavam navegando, na altura do Gradim. Depois disso, não foi mais visto.



Às 15h outros pescadores encontraram o barco onde Maninho estava, à deriva, sem ninguém. Eles o levaram para a margem e ancoraram. Na embarcação, havia apenas um chapéu.

A família entrou em contato com o 20º Grupamento de Bombeiros Militar de São Miguel, em São Gonçalo, e registrou o desaparecimento na 73ª DP (Neves).

Os agentes do Grupamento Marítimo de Botafogo realizaram buscas nesta sexta-feira.