Onde está Pipoca? Moradora do Jardim Catarina busca por cadela desaparecida

Ela é de porte médio, preta com uma mancha branca do pescoço à barriga - Foto: Reprodução

A dona de Pipoca, uma cadela de 2 anos sumida no Jardim Catarina, está em busca de informações que levem ao paradeiro dela. Pipoca não é vista desde a segunda (20). Ela foi vista pela última vez na Rua 35, na esquina da Albino Imparato, na localidade do Catarina Velho.

Pipoca é uma cadela mansa e muito carinhosa, ela está no começo de uma gravidez, o que preocupa ainda mais sua dona. Ela é de porte médio, preta com uma mancha branca do pescoço à barriga.

Qualquer informação que leve a Pipoca pode ser enviada à Evelyn, para os números: (21) 98992-0742 ou (21) 99347-6249.