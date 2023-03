Após confronto, quase 2 mil estudantes ficam sem aula no Complexo do Salgueiro

A Prefeitura de São Gonçalo informa que, por medida de segurança, as unidades de saúde e escolas municipais localizadas no complexo do Salgueiro estarão fechadas nesta sexta-feira (24). Mais de 1.800 alunos sem aulas hoje.

Registros compartilhados por moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, mostravam o clima de tensão em escolas localizadas na comunidade e em proximidades. As crianças são vistas abaixadas ou reunidas aguardando o fim dos tiroteios, que terminaram com a morte de pelo menos 13 pessoas nesta quinta-feira (23/03).

Escolas fechadas nesta sexta-feira:

. Escola Municipal João Aires Saldanha

. Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias

. Escola Estadual Municipalizada Professora Niuma Goulart Brandão

. Escola Municipal Willian Antunes de Souza

. Escola Municipal Salgado Filho

. Umei Natalina Muniz de Oliveira

. Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade

Unidades de saúde fechadas:

David Capistrano

Carlos Chagas

Albert Sabin

Palmeira 1 e 2

Leôncio Correia