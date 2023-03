Pastor André Valadão faz postagem sobre "picanha trans" e recebe enxurrada de críticas

O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, fez uma publicação em seu perfil do Instagram, na última quinta-feira (16), que gerou uma enxurrada de críticas ao líder religioso. A "piada" foi vista como de mau gosto por uma boa parte dos internautas.

Valadão publicou uma montagem de uma placa de supermercado que diz: “Picanha trans. Nasceu coxão duro, mas se sente picanha”. Na legenda, comentou: "Tá desse jeito!". A tentativa de alfinetada a pessoas transgênero, aquelas que não se identificam com o gênero que nasceram, não foi bem recebida pelos seguidores.

"Sinceramente, essa postagem foi desnecessária. Como que quer ganhar essas vidas pra Jesus se fica zombando deles? Pode estar atacando pessoas que estão precisando ouvir somente uma palavra de amor, de cuidado, uma palavra de Jesus. As pessoas estão perdidas e quem seria usado por Deus pra ajudá-las estão mais perdidas ainda", disse uma internauta.

André Valadão é pastor pela Igreja Batista da Lagoinha | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma outra usuária aponta que André Valadão não estaria reproduzindo o amor de Cristo: “Por que insistem em provocar a dor em tantos? Será que desconhecem que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo? Será que não percebem quão ridículos são ao agirem desta maneira? Atitudes como essa em nada reproduz a mensagem da cruz!!! Se suas palavras não pode expressar o amor de Cristo, cala-se!”, afirmou.

A polêmica envolvendo o pastor acontece em meio a queda do preço da picanha em 1,22%, o menor valor em 15 meses. Entre os cortes de primeira, a picanha teve a maior redução: de 2,63%, afirma o IBGE. A redução do valor da carne foi uma das promessas do atual presidente.



Em um supermercado do Barreto, em Niterói, a picanha sem osso estava sendo vendida a pelo menos R$19,98, segundo imagens que circularam nas redes sociais na última sexta-feira (17).