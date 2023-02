Vazamento de esgoto preocupa moradores no Porto Novo

Moradores da Rua Otávio Mafra, no Porto Novo, têm enfrentado transtornos causados por um bueiro entupido na localidade, que transborda esgoto quando chove.

Marcus Vinícius Pereira, de 43 anos, mora na região e conta que o problema começou em novembro e que, desde então, os moradores têm tentado contato com a prefeitura para resolver a situação.

“Abrimos vários chamados, mas eles vêm aqui e não resolvem nada”, explica.

Além do mau cheiro do esgoto e o risco do contato com a água, o vazamento acaba sendo também um perigo para os pedestres.

“Por causa do vazamento, a calçada ficou com limo. Uma senhora já caiu por causa disso e quase bateu com a cabeça”, conta o morador.

Questionada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que "a Secretaria de Conservação enviará uma equipe ainda nesta segunda-feira (27) ao endereço citado".

