Cantor MC Paiva é preso em São José dos Campos

Mc Paiva, cantor da música "Casei com a Put*ria", foi preso na noite desta terça (7) enquanto dirigia bêbado. Horas antes, o artista havia publicado nas redes sociais que estava sendo chantageado financeiramente pela mãe.

Durante a tarde, MC Paiva publicou em seu Instagram um áudio que mostrava sua mãe pedindo para ele alguns apartamentos e um carro, com tom de ameaça dizendo. Ela chegou a dizer que “Se por um acaso não der, consequências vão vir”.

Após divulgar o áudio, o MC desabafou sobre a situação abrindo seu coração sobre alguns pontos difíceis da sua vida.

Horas depois, na noite do mesmo dia, MC Paiva foi detido em flagrante por volta das 21h10, dirigindo um automóvel de luxo sob efeito de álcool, em uma avenida do bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Além da prisão, Paiva terá que pagar uma multa de R$ 2.934,70, dez vezes mais o valor estipulado no artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro, também terá a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, conforme o artigo 165, do CTB.