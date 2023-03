Rio não aprova torcida única; Flamengo e Vasco terá venda normal de ingressos

O Governo do Estado do Rio informou, em reunião nesta sexta-feira (10), aos representantes dos quatro clubes semifinalistas do Campeonato Carioca que é contra a implementação de torcida única nos jogos finais da atual edição do torneio.

A princípio, ficou decidido que a medida não irá adiante, e os "brigões" serão enquadrados como organizações criminosas.

"Não serão enquadrados como delito de baixo poder ofensivo. É realmente muito mais sério. Existe uma vara criada no Tribunal de Justiça, que pode provocar uso de tornozeleiras ou prisão. Isso vai ser tratado de forma muito mais grave", disse Cláudio Castro.

Representantes da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) marcaram presença na reunião.



Foi mantida a punição de 90 dias para a Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem do Vasco e Young Flu, que estão vetadas nas semifinais e finais do Carioca deste ano.

"Essa medida já vale para os próximos jogos. Lembrando que não é algo para o Campeonato Carioca. É algo que será implantado no ano inteiro. Isso serve para fazermos uma avaliação se essas medidas e outras serão adotadas. Primeira decisão: não distribuição de ingressos para torcidas organizadas. Segunda: Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem, Young e Fúria estão proibidas de frequentar jogos por tempo indeterminado. Isso é uma decisão judicial", finalizou Cláudio Castro.

A semifinal entre Flamengo e Vasco terá venda normal de ingressos.