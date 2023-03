Vasco vence o Bangu e faz semifinais com Flamengo com vantagem

Diante de São Januário lotado, o Vasco venceu o Bangu por 2 a 0, e garantiu a segunda colocação da Taça Guanabara. Com o resultado, a equipe de Barbieri terá vantagem do empate nas semifinais contra o Flamengo.

O Vasco vai enfrentar o Flamengo na próxima segunda-feira, 13, às 21h10, no Maracanã, em jogo de ida. Na outra chave, o Volta Redonda vai enfrentar o Fluminense, no Raulino de Oliveira, também com vantagem, por ter conquistado a Taça Guanabara.