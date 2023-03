Inscrições para o FIES terminam nesta sexta

O programa proporciona cursos de graduação para estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das faculdades da rede de ensino privada - Foto: Reprodução

Termina nesta sexta-feira (10), o prazo para as inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O programa proporciona cursos de graduação para estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das faculdades da rede de ensino privada.

De acordo com o MEC, serão ofertadas 67 mil vagas para este primeiro semestre.

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que reúne todas as informações necessárias, além dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos terão que indicar três opções de cursos de graduação.

Critérios para aprovação



Para garantir o funcionamento, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 a 2022, com média nas notas igual ou superior a 450, e não pode ter zerado a redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Calendário do Fies

Inscrições: 7 a 10 de março

Resultados (pré-selecionados): 14 de março

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 15 a 17 de março

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio