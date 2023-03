Aeronáutica divulga edital com vagas de nível médio

Os candidatos poderão se inscrever das 10h do dia 10 de março até as 9h do dia 27 de março - Foto: Reprodução

O novo edital da Academia da Força Aérea foi publicado. A AFA está oferecendo 25 vagas de nível médio para os Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria para o ano de 2024.

As oportunidades se dividem em:

Oficiais Intendentes - 10 vagas, sendo duas para cotas e oito para ampla concorrência

Quadro de Oficiais Aviadores - 5 vagas, uma para cotas e quatro para ampla concorrência

Quadro de Oficiais da Infantaria - 10 vagas, duas para cotas e oito para ampla concorrência

Para se inscrever e participar do concurso AFA, é preciso ter concluído o nível médio e ter mais de 17 anos e não completar 23 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso.

Após o curso o cadete, que receberá R$1.176, será nomeado a aspirante a oficial da FAB, passando a receber R$6.993. Há, ainda, os adicionais militar e de habilitação.

Inscrições

Os candidatos poderão se inscrever das 10h do dia 10 de março até as 9h do dia 27 de março.

Para se candidatar, é preciso acessar o site de ingresso da Força Aérea Brasileira, no Portal da Divisão de Admissão e Seleção. O candidato deve preencher o formulário para cadastro com os dados solicitados e selecionar o cargo pretendido.

Por fim, quitar a taxa de inscrição, no valor de R$90.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea, em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, durante o período de inscrições, por meio do site da FAB.

Etapas

A prova tem diferentes etapas de seleção: provas escritas; concentração intermediária; inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica; entrevista informativa; Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); e curso de formação.

Na prova objetiva, os candidatos responderão a 64 questões de Língua Portuguesa (16), Língua Inglesa (16), Matemática (16) e Física (16). Além disso, haverá uma Redação que consistirá em um texto sobre tema a ser conhecido no momento do exame.

Os candidatos serão avaliados no dia 18 de junho, com fechamento dos portões às 9h e início às 9h40.