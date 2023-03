Tiroteio e tentativa de assalto à joalheria assusta clientes de shopping no Rio

Uma tentativa de assalto, ontem (04), à joalheria Lulean, assustou clientes no Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Apesar do susto, não houve registro de feridos na ação, segundo a PM.

A Polícia Militar do 3º Batalhão informou que houve troca de tiros no local, assustando os clientes que, inclusive, se esconderam embaixo de mesas para se protegerem.

Os bandidos roubaram um carro na fuga. Testemunhas contaram que o assalto ocorreu por volta das 14h30, enquanto a loja estava fechada.

A administração do shopping esclareceu que a ação foi pontual, não houve tumulto e que está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos.