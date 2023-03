BBB 23: Luísa Sonza é a atração da festa deste sábado

A cantora Luísa Sonza será a atração da próxima festa do BBB 23, no sábado (11) - Foto: Reprodução

No próximo sábado (11), a cantora Luísa Sonza será a atração da festa do BBB 23. A dona dos hits "Cachorrinhas" e "SentaDONA" volta ao programa na celebração que será realizada no sábado e não na sexta-feira, como de costume.

"Tenho certeza de que será incrível voltar ao BBB, poder fazer um show para animar a galera e ainda me divertir com eles", afirmou a cantora.

No cenário, os brothers contarão com três sets especiais para eles produzirem conteúdos lá dentro. Em um, uma câmera slow motion e um jogo de espelhos para fazerem muito closes. No outro, jogos de dança com uma bailarina fazendo as coreografias em um telão. No set balada, globos giratórios e acessórios para eles compuserem o look.