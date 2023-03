Assaí anuncia 5ª loja no município de São Gonçalo

Em 2023, o Assaí Atacadista irá abrir as portas de mais uma nova loja em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com isso, o atacadista chegará à marca de cinco unidades no município da região leste fluminense, sendo a 2ª loja no bairro Alcântara. A unidade já está em obras e tem a previsão de inauguração para até o fim deste ano. Serão gerados cerca de 500 novos empregos entre diretos e indiretos (o processo seletivo ainda não está aberto e será comunicado tão logo for iniciado). Em menos de dois anos, esta será a 4ª loja do Assaí inaugurada em São Gonçalo, o que representa a geração de mais de 2.000 postos de trabalho no período. Também será o terceiro ano consecutivo em que a marca atacadista realiza inaugurações na cidade.

Resultado da conversão dos pontos de hipermercados adquiridos pelo Assaí em 2021, a nova loja está localizada na Estrada Raul Veiga, no bairro de Alcântara, a 350 metros do Terminal Rodoviário de Alcântara e às margens da Rodovia RJ-104, que liga o município de Niterói, na altura do bairro do Fonseca, até o Trevo de Manilha, no município de Itaboraí, cortando a cidade de São Gonçalo. Com isso, a Companhia segue com o seu objetivo de tornar as suas unidades cada vez mais próximas de seus clientes e em localidades de grande densidade urbana.

Assaí no Rio de Janeiro

O Assaí possui 263 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal. Atualmente, no estado do Rio de Janeiro são 32 unidades nos municípios de: Araruama, Cabo Frio, Campos de Goytacazes, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Macaé. Apenas em São Gonçalo, a Companhia conta com 4 unidades, localizadas nas regiões: Centro, Porto Velho, Tribobó e Alcântara. Com a nova unidade que será inaugurada, o Assaí chegará a 5 lojas no município.