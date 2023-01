Assaí Atacadista oferece 180 vagas de emprego em todo o estado do RJ

As oportunidades são para integrar o seu atual parque de lojas, escritórios e centros de distribuição - Foto: Reprodução

O Assaí Atacadista está oferecendo mais de 180 vagas de emprego para filiais no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades, para contratação imediata, são para integrar o seu atual parque de lojas, escritórios e centros de distribuição.

As posições de trabalho abrangem diferentes áreas e cargos, além de serem elegíveis à pessoas com deficiência. As oportunidades também estão abertas para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

A remuneração é compatível com o mercado, além dos benefícios, como assistência médica, seguro de vida, cesta básica, entre outros. A companhia também possui um plano de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o Brasil.

Os interessados podem realizar a inscrição no processo seletivo através do site https://assai.gupy.io/ e fornecer as informações necessárias, como documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail.